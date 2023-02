Andrea Legarreta y Erik Rubín: Así fue la historia de amor que comenzó en un antro

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubín conformaban una de las parejas más estables del espectáculo, por eso, el anuncio que hicieron ayer de su separación tras casi 23 años de matrimonio dejó impactados a todos.

Se conocieron durante la década de los noventa, cuando ella estudiaba en el Centro de Capacitación Infantil y él era parte de Timbiriche. Después coincidieron en la telenovela Alcanzar una Estrella II (1991), aunque no llegaron a hacer escenas juntos.

Según declaró Andrea Legarreta, su romance con Erik Rubín comenzó años después en una discoteca de Acapulco, todo gracias a Rafael Villafañe, quien era un amigo en común.

Rafael invitó a la presentadora a sentarse a su mesa, y le reveló el secreto que Erik le había dicho momentos antes: “Cómo ves, (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos”.

Tan sólo unos días más tarde la pareja inició un tórrido romance que apenas duraría tres meses, hasta que el cantante, en las 100 representaciones de la obra de teatro "Rent", se decidió a pedirle matrimonio a la famosa presentadora de “Hoy”, que para entonces era una joven de 29 años.

“Llevábamos tres meses de novios, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. En ese momento Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: ‘Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo’. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, “Tiempos de Amor". Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba…”, contó Legarreta durante una emisión del programa matutino.