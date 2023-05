Apio Quijano asegura estar en derecho de no responder a la prensa

Ciudad de México.- Apio Quijano se mostró enfadado con la prensa luego de enfrentar cuestionamientos de la polémica protagonizada por su hermana Federica y Consuelo Duval por el presunto abandono de una mascota.

Debido a los malos comentarios que desató esta acción, es que el propio artista concedió una entrevista al programa Venga la Alegría con el objetivo de explicar su reacción ante el asedio de los periodistas que lo abordaron en dicho lugar.

No pensé que los medios fueran así de agresivos, yo me asusté mucho porque yo nunca había tenido un encuentro así con los medios, nunca había tenido esa parte tan ruda de que me aplastaran, me dieran microfonazos, me dio miedo, me asusté, porque como te digo, sí salí lastimado y salimos muchos lastimados en una situación así”

explicó.

De la misma forma, el intérprete aclaró que estaba en todo su derecho de no responder a los medios de comunicación. “Yo como ser humano también tengo la libertad de no hablar si no quiero hablarlo, y si no quiero decir algo también tengo la libertad de decir ahorita, no quiero hacerlo, y no se vale la agresión, no se vale el tumulto, no se vale el zafarrancho, como lo comentan”, manifestó.

Disculpas de Consuelo Duval

Finalmente, el cantante se pronunció sobre el incidente que tanto su hermana como Duval protagonizaron en redes sociales y reconoció a la actriz por admitir su error públicamente tras atacar a Federica sin sustento.

“Consuelo le ofreció una disculpa pública a Fede porque efectivamente, Consuelo no tenía ni siquiera el fundamento para llegar a decir esto, y esto, y lo otro, y al final cuando se dio cuenta, Consuelo dijo ‘a ver ¿qué estoy diciendo?, y ¿por qué me estoy metiendo y hablando? y ¿por qué estoy diciendo cosas que no?”, declaró.