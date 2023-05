Federica Quijano comparte la razón por la que Consuelo Duval se retractó tras señalarla por maltrato animal

Ciudad de México.- Consuelo Duval se retractó de las acusaciones de maltrato animal que le hizo a Federica Quijano.

La intérprete compartió una postal en su cuenta de Instagram con una nueva mascota y la actriz comentó: “rezaría por él para que no lo tires a la calle cuando crezca, como lo hiciste con los que “dizque” rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”.

Esta acción hizo que la también diputada mexicana fuera blanco de ataques de diversos internautas, por lo que decidió buscar a la conductora del programa “Netas divinas” para aclarar la situación.

Yo le mandé mensaje y le dije ‘oye mana, no sé de lo que me hablas, como por qué me estás poniendo esto cuando me puedes hablar por teléfono, o me puedes preguntar si existe esta confianza’, y no me contestó, entonces yo tengo tal cual la foto de que le mandé el mensaje”