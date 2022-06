Anuel ataca a una fan con peluca azul en pleno concierto

Tijuana, Baja California.- Los cantantes Anuel AA y Karol G tuvieron una relación muy mediática, sin embargo, hace unos días atrás, el famoso anunció contrajó nupcias con su ahora esposa, Yailin la más viral. Esto generó críticas por sus seguidores al comparar ambas relaciones.

Asimismo, la cantante de 'Chivirica' prohibió el acceso de mujeres que portaran pelucas azules a sus conciertos y en más de una ocasión, la pareja tomó cartas en el asunto con quienes quieren recordarle a su ex novia peliazul.

El día de ayer, el intérprete de 'Secreto' recibió un 'botellazo' por un asistente mientras cantaba Adicto en su presentación en España.

Para quien me esta tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención [...] que no sea tan tonta, tan infeliz , me c*g* en tu vida mil veces"