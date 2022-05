Joven que aventó cerveza a Karol G pide disculpas: "estaba súper borracha"

ESTADOS UNIDOS.- Karol G sin duda es una de las cantantes de reguetón con más popularidad en los últimos años, aunque tiene millones de seguidores en todo el mundo, eso no la salva de que pueda estar en vuelta en escándalos.

Pero el fin de semana pasado la cantante se volvió viral en redes sociales luego de que buscara sorprender a sus seguidores con un concierto en Colombia, totalmente gratis.

Evidentemente al evento llegaron miles de sus fanáticos para poder ver en vivo a la reconocida ‘Bichota’, sin embargo al final sucedió un momento incómodo para la artista que llegó a preocupar a los presentes, esto porque una de sus seguidoras le aventó un vaso de cervez.

La escena se volvió viral y los seguidores de Karol G criticaron fuertemente la reacción que tuvo la joven, de nombre María Giomara quien apareció frente a las cámaras para pedir disculpas públicamente.

Lo que hice fue muy mal visto, obviamente yo acepto también el error, pero todo el mundo cometemos los errores, las cosas no son como lo dicen los medios no son fan de Yailin, de Anuel no, quiero aclarar que no lo hice con mala intención, me emocioné y estaba súper borracha, tampoco se justifica por eso, pero todos cometemos errores, pido disculpas para Karol G" comentó la joven.

Además la joven admitió que ella no era seguidora de Anuel ni de su nueva pareja, pero durante el concierto fue tanta su emoción que no la midió y termino “molestando” a la cantante quien se encontraba debajo del escenario para saludar a sus fanáticos.

Por supuesto los seguidores de la cantante se encargaron de comentar en la publicación e hicieron llegar sus reacciones: “un minuto de fama y ella aprovechando”, “Óscar para la mejor actriz”, “no creo que haya sido un error”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Anuel AA asegura que Karol G no lo olvida

Hace unas semanas que ‘La Bichota’ se presentó con éxito en el festival de Coachella que se llevó a cabo pero surgieron rumores sobre si las últimas canciones eran “dedicadas” para su expareja Anuel.

Anuel reaccionó ante estos comentarios: "Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo, sueltenme en banda que a mi sin cojones me tiene. Y ya es la única reacción mia que van a tener" comentó al respecto.