Anuel AA asegura que Karol G aún no lo supera

Tijuana, Baja California.- El rapero Anuel había anunciado su compromiso con la cantante Yailin "la más viral" a través de las redes sociales. Ambos pactaron su amor con el lanzamiento de su último sencillo "Si tu me busca".

La feliz pareja siempre presume en redes sus muestras de afecto a sus seguidores. Hace unos meses, Yailin presumió el regalo carísimo que le dio su prometido, un betley color blanco.

Aunque esta historia parece sacada de un cuento, muchas personas aseguran el cantante de 'Secreto' intenta tapar el sol con un dedo, pues quizá tres años de relación con Karol G no se borran de la noche a la mañana.

Hace unos meses, Anuel armo un escandalo cuando pusieron en una discoteca la canción de Carolina.

La noche de ayer, 'La Bichota' deslumbró en Coachella, California, sin embargo, existen rumores sobre si las últimas canciones que presentó son dedicadas para su ex novio Anuel, porque le quedan como anillo al dedo.

Además, en su último lanzamiento de la 'peliazul' aparece un hombre muy parecido a su ex pareja en el video con letras.

Por lo tanto, Anuel se pronunció ante los comentarios de sus 'haters': "Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo, sueltenme en banda que a mi sin cojones me tiene. Y ya es la única reacción mia que van a tener"

¿Será que la herida todavía no sana?