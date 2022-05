Prohíben pelucas en conciertos de 'Yailin la más viral' por fanáticos de 'Karol G'

Tijuana, Baja California.- Yailin la más viral es una cantante que se dio a conocer con la canción 'Tu quieres que sea chivirica' en colaboración con DJ Bryanflow.

Asimismo, por su relación con uno de los raperos más importantes del género urbano Anuel AA. Pese a estar comprometidos y muy enamorados en redes sociales, los fanáticos tienden a atacar al noviazgo anterior con Karol G.

Usuarios en redes presumieron una supuesta infidelidad a 'La bichota' cuando en uno de sus conciertos dijo:“Se metió en mi relación y me lo quitó. Pero, mami, al final del día, si así fue conmigo…”.

Jorgina Guillermo Díaz en su primer concierto fue abucheada por los asistentes y exclamaron apoyo a la intérprete de 'Tusa'.

Antro niega acceso a quienes usen peluca

Por ello, los representantes de la artista han tomado medidas extremas para salvaguardarla y aseguran es porque quieren estar convencidos que quienes acuden a las presentaciones son sus verdaderos seguidores. No obstante, una de sus fans expresó en redes le negaron la entrada por portar una peluca de color azul:

A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar se había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca… Es increíble"