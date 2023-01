Antonio Berumen no acude a audiencia tras demanda de Mauricio Martínez por abuso sexual

Ciudad de México.- La demanda de Mauricio Martínez contra Antonio Berumen por abuso sexual, continúa en los juzgados.

Sin embargo, el mánager no se presentó a la comparecencia a la que había sido citado este jueves.

Por ello, Martínez publicó un comunicado en el que informó que la audiencia por la acusación interpuesta por él y otro acusante con iniciales C.A.B.E, no pudo realizarse.

Antonio Berumen.

La acusación contra Antonio Berumen

En entrevista con el programa De Primera Mano, César ‘N’, otra de las víctimas que está señalando a Berumen por abuso sexual, explicó la forma en que el productor tuvo contacto con él.

“No lo conocía, me buscó por redes para contratarme para un trabajo, yo trabajo para una agencia de modelos, entonces le pedí que se dirigiera directamente con mi agente para que pudiera acordar el trabajo de esa producción”, relató.

Mauricio Martínez

Asimismo, César explicó que su denuncia contra Toño no ha sido algo fácil ya que, a un año de que inició este señalamiento, sigue enfrentando las repercusiones de los hechos.

Sobre todo sentir que se puede hacer justicia de algo de lo que tal vez no solemos hablar como es alguna situación de abuso a hombres, entonces creo que es eso lo que me mueve. He estado trabajando muchísimo, he ido a terapia para poder superar ese episodio”, manifestó.

Qué procede ante la ausencia de Antonio Berumen

Por su parte, Olivia Rubio, abogada de César ‘N’, explicó que es lo que procederá luego de que Antonio no se presentó este jueves, pese a que el defensor legal de Berumen sí acudió.

“Se le notificó debidamente, sin embargo, no se presentó. Él sabía que era una audiencia y el juez de control determinó que al no haberse presentado va a emitir una orden de comparecencia para este próximo 13 de febrero. En caso de no acudir a esa orden de comparecencia se le emitirá una orden de aprehensión”, aseveró Rubio.

Fotos: Cortesía

Hasta el momento, Antonio Berumen no ha reaccionado a las denuncias en su contra. Por lo pronto, deberá presentarse a la próxima audiencia el 13 de febrero o terminaría en la cárcel.