Anthony Mackie revela información sobre su papel como el nuevo Capitán América de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense, Anthony Mackie, es el protagonista de “The Falcon and the Winter Soldier” interpretando a Sam Wilson alias “Falcon” en la famosa plataforma de Disney Plus. La serie ha tenido gran público entre los amantes del universo cinematográfico de Marvel debido a que, tras la partida de Rogers, el original Capitán América, su legado quedó intacto con un sucesor ejemplar como lo es Wilson.

A pesar de que la serie promete mucho y parece ser que cuenta con un futuro increíble, el actor ha roto con estas ilusiones de los espectadores después de revelar su plan de tiempo como el nuevo héroe.

¡Cuidado! Si aún no has visto la serie deberías considerar leer lo siguiente para no caer en spoilers.

En el último episodio de “Falcon y el Soldado del Invierno”, vimos a Sam como el sustituto de Steve Rogers, además de confirmar una película que permita la continuación de la trama (Capitán América 4), a pesar que ésta aún no cuenta con fecha de estreno. Sin embargo, Mackie tiene un plan distinto, pues en una entrevista para Variety, confesó que su edad es un límite para él.

Definitivamente no quiero ser un Captain America de 55 años, así que tengo seis u ocho años sólidos en mí", explicó el actor.

Esto tras considerar que no desea lucir viejo en su nuevo y poderoso traje que todos los fans amaron. Por lo pronto, queda esperar qué es lo que Anthony puede ofrecer en los nuevos proyectos de Marvel, ya que actualmente tiene 42 años y todavía podría crear más contenido como el nuevo Capitán América.