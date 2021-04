Anthony Mackie se pronuncia sobre “Capitán América 4”

ESTADOS UNIDOS.- Luego del éxito que tuvo la serie “Falcon y el Soldado del Invierno” en Disney +, ahora Marvel está desarrollando una cuarta película de “Capitán América”, esta vez, protagonizada por Anthony Mackie.

Como cabe recordar, el personaje de “Sam Wilson” heredó el escudo de “Steve Rogers” (Chris Evans) para convertirse en el nuevo rostro del superhéroe, por lo que ahora tendrá su propia aventura como el nuevo Capitán América.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La noticia enloqueció a los internautas, pero aún más al propio Anthony Mackie, quien se enteró de esto a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

En una entrevista con Entertainment Weekly el martes, el actor respondió a la noticia de que Marvel Studios está desarrollando una cuarta película del superhéroe, con Malcolm Spellman, el escritor principal de “Falcon y el Soldado del Invierno”.

Literalmente me enteré ayer en una tienda de comestibles", dijo Mackie.

"El tipo de caja llamado Dwayne dice, 'Oye, hombre. ¿Es esto real?" [ sostiene un teléfono celular] y yo digo, 'No he escuchado nada'. Eso es lo que me encanta de trabajar para Marvel. Te llaman, dicen: 'Ven a Los Ángeles, queremos contarte lo que está pasando'. Entonces, estoy emocionado de ver qué pasa, pero no he escuchado nada ".

El actor también dice que no ha "escuchado nada sobre la temporada 2" de la serie Disney + “Falcon y el Soldado del Invierno” que finalizó su primera temporada la semana pasada.

"Siempre es genial trabajar con Sebastian [Stan]. Y Kari [Skogland] , nuestro director, fue increíble. Sería increíblemente divertido hacerlo".