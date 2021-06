“Monsters At Work”: Disney Plus lanza el tráiler de la nueva serie con fecha de estreno

ESTADOS UNIDOS.- Después de 20 años del estreno de “Monsters Inc.”, Disney Plus decidió lanzar una secuela a este gran clásico animado producido por Pixar. “Monsters At Work” es la próxima serie que estará debutando en la plataforma de streaming Disney+ el próximo 2 de julio del presente año.

Desde hace dos años la producción de la serie fue revelada y por fin pudimos conocer qué es lo que esta serie presentará en distintos capítulos programados para cada miércoles.

“Monsters At Work” se ambienta 6 meses después de la trama de la película original, donde Tylor Tuskmon, mecánico del equipo de instalaciones, sueña con trabajar al lado de sus ídolos Mike Wazowski y James P. "Sulley" Sullivan, los queridos monstruos protagonistas que vimos como trabajadores ahora serán los encargados de la compañía. ¡Vaya sorpresa que se llevará Tylor cuando descubra que ya no asustan niños! Ahora buscan sus risas.