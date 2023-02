Angélica Rivera reaparece en Las Vegas con El Güero Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica Rivera es una de las actrices con mayor importancia en la televisión mexicana, pero actualmente se encuentra totalmente de reflectores.

Hay que recordar que la actriz se casó con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero desde su separación se ha mantenido en un bajo perfil y totalmente fuera de las cámaras.

Fue por medio de la cuenta de Instagram que Sofía Castro compartió una fotografía familiar donde aparece a lado de Regina, Fernanda, Alejandra Rivera y “El Güero Castro”.

Hay que recordar que “La Gaviota” en su momento también mantuvo una relación con el productos con quien tuvo a sus tres hijas, al parecer ambos han mantenido una buena amistad.

VEGAS BABY nosotros 5 juntitos para siempre. Gracias por este gran viaje. Por más viajes y espresso martini” se puede leer en la publicación.

Aunque la pareja se separó, ambos se les ha visto en más de una ocasión juntos y a lado de sus hijas, incluso en las fechas especiales como Navidad o cumpleaños.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “”los amos”, “que guapos todos”, “me encantan todos juntos”, “honor a quien honor merece”, “mis mejores deseos”, son algunos de los que se pueden leer.

Sofía se expresa sobre celos como hija del Güero Castro

Posteriormente, Sofía ahondó en el tema y hablando en el nombre de sus dos hermanas confesó que en alguna ocasión sí pudieron ser celosas con las parejas de su padre.



“Yo creo que ya no (soy celosa), lo cuido, cuidadito, no, no es cierto, se los juro que no, igual de chiquitas sí éramos más celosas, pero yo sé que mi papá nos adora y no porque tenga una pareja vamos a dejar de ser sus hijas”, declaró.