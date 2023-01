Sofía Castro se expresa sobre celos como hija del Güero Castro

Ciudad de México.- Sofía Castro acompañó a su padre al evento donde se reunió el elenco de la novela Corona de Lágrimas para ver el final del proyecto.

Ya que “El Güero” Castro ha tenido conquistas tras su separación de Angélica Rivera, la hija de los famosos reveló que sí ha sido celosa con alguna de esas mujeres.

Yo siempre les he dicho que si mi papá está feliz, yo voy a ser muy feliz”

Expresó la joven actriz con una sonrisa a la prensa que la captó en el lugar.

Celosas con su padre

Posteriormente, Sofía ahondó en el tema y hablando en el nombre de sus dos hermanas confesó que en alguna ocasión sí pudieron ser celosas con las parejas de su padre.

“Yo creo que ya no (soy celosa), lo cuido, cuidadito, no, no es cierto, se los juro que no, igual de chiquitas sí éramos más celosas, pero yo sé que mi papá nos adora y no porque tenga una pareja vamos a dejar de ser sus hijas”, declaró.

Por su parte, José Alberto prefirió dejar a un lado su vida sentimental y habló de su faceta profesional, sobre todo porque a pesar de que tiene otra novela al aire, ya está grabando otro proyecto.

Oportunidad en el amor

“Estamos arrancando ahorita esta novela que vamos a hacer a partir de marzo, ahí vamos. Es una historia que se hizo hace tiempo en Colombia y ahorita la vamos a adaptar para acá, muy contento, es una historia corta, son 60 horas”, contó al respecto.

Fue en octubre del 2022 cuando José Alberto Castro confesó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la actriz colombiana, Mimi Morales, quien participó en el melodrama “Por amar sin ley”.