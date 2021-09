Angélica Rivera hace pensar en su regreso a la televisión con mensaje en Instagram

Ciudad de México.- Angélica Rivera compartió a través de sus redes sociales una reflexión que hace pensar la idea de que próximamente podría regresar a la pantalla chica.

Desde su despedida como primera dama de México y el anuncio de su divorcio con Enrique Peña Nieto, la actriz ha permanecido alejada del ojo público.

Sin embargo, Rivera publicó un mensaje que fue compartido por su hija Sofía Castro en sus historias de Instagram acompañado de un “Te amo”, dice así:

“Querido miedo:

Quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente.

Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más.

Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú.

Se llaman:

Confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio.

Así que me despido porque me voy con ellos”.