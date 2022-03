Ángela Aguilar se pronuncia sobre su incidente de vestuario

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada se volvió viral un video en el que Ángela Aguilar aparece cantando en una de sus presentaciones mientras sus fanáticos entonan la letra de su tema, aunque el ambiente cambió luego de que la falda de la cantante le jugara una mala broma.

Y es que la joven que se ha posicionado como una de las referentes principales de la música regional mexicana, sufrió un penoso accidente en su concierto donde su vestuario fue su peor enemigo luego de que se le cayera en plena presentación en vivo.

Durante uno de sus shows de la gira Mexicana Enamorada, Ángela optó por un enorme vestido brillante que dejó cautivado a todos sus seguidores que acudieron al concierto. Sin embargo, en ese instante la falda de tul negra se deslizó lentamente por sus piernas y quedó tirada en el piso.

Por fortuna de la intérprete de 18 años, debajo traía un pantalón, por lo que no mostró nada que pudiera avergonzarla. Uno de los aspectos que sus fanáticos aplaudieron es que la cantante continuó con la canción como si nada ocurriera, dejando ver que era toda una profesional que no deja que un pequeño accidente arruine su concierto.

Luego de este suceso, Ángela Aguilar concedió una entrevista para El Show de Piolín, donde habló un poco más sobre este bochornoso momento en el que su falda terminó en el suelo.

“Digamos que a veces pasan cosas no tan buenas, como que se nos cae la falda, pero es divertida. Honestamente si yo me pudiera cambiar unas 15 veces cada show, me encantaría”, explicó.

Asimismo, la perteneciente a la Dinastía Aguilar contó que los vestuarios son un elemento que le fascinan, sobre todo por mostrar la cultura mexicana de distintas formas como lo son los outfits que utiliza.

Otro punto que destacó Ángela es que, aunque el incidente no fue tan grave, los espectadores de redes sociales lo compartieron como si hubiera sido un asunto muy grande, cuando ella considera que no es así.