Ángela Aguilar se defiende tras críticas a su vestuario "No le tiene que gustar a la gente"

CIUDAD DE MÉXICO.- La más nueva aparición pública que ha realizado la hija de Pepe Aguilar, ha causado toda una controversia en redes sociales, tras usar varios atuendos para la pasarela y participación en la más reciente entrega de los Premios Juventud.

No es la primera ocasión que la jovencita es señalada por su apariencia física y la elección de sus atuendos, pero nunca ha dudado en alzar la voz en contra de sus detractores, dando muestra de la seguridad que tiene en sí misma y de la madurez con que asume este tipo de episodios.

Todo indica que no será la primera ocasión que Ángela Aguilar será el tema de conversación en redes, ya que la cantante se ha caracterizado por no dejar de sorprender a sus seguidores, siempre dejando notar su especial gusto por la moda.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos "El gordo y la Flaca", la también nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, declaró que para ella fue la elección correcta de atuendo, un vestido tipo globo en color blanco con tirantes, asegurando Ángela de lo más tranquila, “Pues a mí me encantó, es muy juvenil, divertido y es mi estilo, no le tiene que gustar a la gente…”, logrando con esta respuesta la admiración de los conductores de dicho programa.

En otro momento de la entrevista, Ángela reiteró lo importante que es para ella lucir sus atuendos preferidos, más allá de las opiniones de terceras personas, refiriéndose específicamente a ese vestido del que comenzaron a circular varias fotos en redes sociales.

“Pues yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó…”, dijo en otro momento para las cámaras de Venga la Alegría, espacio en el que fue cuestionada sobre si le molestó que incluso se hicieran memes al respecto.

Recordemos que no es la primera vez que Ángela alza la voz ante los comentarios ligados a su persona, como se dio en mayo pasado, luego de que fuera la encargada de cantar el himno nacional durante la pelea que protagonizó Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra del británico Billy Joe Saunders.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular... Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí. Esto no me define como artista. Al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas…”, dijo en una charla con Javier Poza para su programa de radio.