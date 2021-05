¡Ángela Aguilar deja ver todo lo que hay en su recámara!

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar es una de las cantantes más jóvenes eimportantes del Regional Méxicano, a sus 17 años ha logrado tener una sólida carrera artística que se ha destacada por su voz y talento.

La intéprete de "La llorona" compartió un video en su canal de YouTube donde realizó la famosa dinámica que se llama 'Room Tour' que consiste en mostrar toda su recámara y cada cosa que hay dentro de ella.

La cantante quiso "invitar" a sus seguidores a que conocieran uno de los lugares donde más tiempo pasa, para descansar o llegar a componer sus canciones.

En un inicio de la grabación la joven mostró una pared que se encuentra totalmente llena de cuadros, la mayoría son obras de arte que ha comprado en sus viajes o han sido regalo por algun ser querido, entre los que se destaca son fotografías de su abuela Flor Silvestre y un premio que se ganó su padre, Pepé Aguilar con más de 100 mil copias vendidas.

Además Ángela reveló ser fanática del reconocido cantante Joaquin Sabina, de quien se declaró una gran admiradora, además admitió que ha sido una fuente de inspiración en sus canciones.

Básicamente es una pared de frases de canciones de Joaquín Sabina, me encanta como escribe, me encanta todo, soy una super admiradora y hasta me consideraria una fan, este es como mi pared de Joaquin Sabina que me trae mucha inspiración, a veces estoy escribiendo y veo mi pared y hay una palabra que llama mi atención" dijo Ángela.