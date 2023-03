Ángela Aguilar anuncia gira solo para Estados Unidos y la critican: "¿México ya no te funcionó?"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar es una de las artistas más populares del momento, que a pesar de su corta edad ha dado muestra del gran talento que heredó, pero también se ha visto envuelta en muchas polémicas.

Luego de haber presumido recientemente que la presentación de su familia en la Plaza de Toros fue “el espectáculo más grande de México”, el día de ayer anunció su nueva gira 2023, que se titula “Piensa en mí”.

“¡Angelitxs! Estoy muy emocionada porque nos vamos a ver muy pronto con mi nueva gira #PiensaEnMi”, escribió en Instagram.

¿Y México?

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que esta gira solo será por Estados Unidos; comenzará el 2 de junio en el Auditorium Theater de Chicago y finalizará el 24 de junio en el Arizona Financial Theater en Phoenix, Arizona.

Como suele ocurrir en sus publicaciones, las críticas no se hicieron esperar: “¿México ya no te funcionó?", "100% estadounidense, no lo entenderías", "Sisisisisi vete de México", "Como ya no te funciona México, ahora harás una gira por Estados Unidos, ojalá cantes en inglés", “When en México no te quieren", "Se va a Estados Unidor porque aquí no la quieren y no llena sus conciertos", se lee en los comentarios.

