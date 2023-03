Ángela Aguilar admite que algunos de sus admiradores la insultan

A pesar de su corta edad, Ángela Aguilar sigue cosechando éxitos en su carrera artística pues con tan solo 19 años se consagró como una de las más destacadas representantes de la música regional mexicana, hecho que valora y agradece a sus fans.

“Siento que cada vez voy entiendo más lo que estoy viviendo, porque yo creo que a los 14 años no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira o lo importante que era hacer una gira, y ahorita sí me estoy dando cuenta”, expresó Ángela en entrevista para el programa Ventaneando.

Y cada vez me doy cuenta de lo afortunada que soy, imagínense que privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año, y eso yo no lo tomo como algo ligero, porque sé que hay artistas que no tienen esa suerte de hacer shows cada uno. Yo conozco a gente que le echa igual de ganas y no le van tan bien, o le echa más ganas que yo y no les va tan bien. Entonces yo sé que esto es por ustedes y yo sé que por ustedes es que estoy aquí”, agregó.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la hija de Pepe Aguilar, quien confesó que se niega a verse como una mujer madura, a pesar de que la mayoría de sus seguidores la han visto transformarse de niña a mujer con el paso de los años.

“Fíjense que una vez estaba en un concierto, y llegaron unas niñas chiquititas, así de que ‘señora… ¿me puedo sacar una foto con usted?’, y yo… ‘¡señora tu abuela!’, casi, casi”, contó la intérprete de “La llorona”.

Pese a que en los últimos años ha estado envuelta en algunas polémicas, Ángela aseguró que esa palabra proveniente de sus fanáticos es la que más le ha dolido en toda su carrera.

“No les dije nada, se los prometo que no se los dije, entonces las niñas chiquitas así me dicen ‘señora’. Nunca me había sentido más ofendida en mi vida, y eso que me han ofendido bastante”, contó con una sonrisa.