Enfurece Enrique Guzmán tras preguntas por el supuesto robo de su hijo a Silvia Pinal

Enrique Guzmán volvió a conectarse con los medios luego de que el nombre de su hijo Luis Enrique se encontrara envuelto en polémica en las últimas semanas luego de que fuera acusado de presuntamente robarle a su madre, Silvia Pinal, varias pertenencias en connivencia con su esposa, Mayela Laguna.

A pesar de que tanto el hermano de Alejandra Guzmán como su pareja enviaron cada uno un comunicado negando el hurto a la primera actriz, ahora fue el intérprete de Payasito quien tuvo que enfrentar los cuestionamientos de los reporteros sobre dicha información.

A su salida de Televisa San Ángel, don Enrique fue interrogado por un reportero con respecto a si había charlado con su hijo; sin embargo, el cantante enfureció e inmediatamente dijo: “No me metas en eso…”.

El robo

Pero las preguntas no pararon ahí, pues otro comenzó a hacerle mención sobre el robo, a lo que Guzmán replicó: “No me metas en esa bronca, es la misma cosa… no me metas”.

Te puede interesar: Así se vería Selena Quintanilla, de 53 años, según Midjourney

No obstante, otro periodista mencionó los comunicados de Mayela y de Luis Enrique, momento en que el artista enfureció y no dudó en lanzarles una ofensa antes de retirarse del lugar.

“¿Otro?... mira, tú, tú y tú, están preguntando lo mismo, ¿son pend*jos los tres?... ¡qué no!... no me interesa”, manifestó.

Fue a través de la revista TvNotas donde se divulgó la información, que señala a la pareja de entrar en la residencia de Silvia Pinal para sacar algunas de las joyas más valiosas.

Posteriormente, Luis Enrique Guzmán emitió un escrito para deslindarse totalmente de las acusaciones en su contra e incluso amenazó con tomar acciones legales por dichas imputaciones.

Te puede interesar: Así se veía Rebecca Jones cuando era joven

Pero, tras difundirse un audio donde Mayela narra la sustracción de objetos valiosos, la nuera de doña Silvia lanzó un comunicado asegurando que sí era su voz, pero que la charla que sostuvo con una persona no fue real y simplemente “exageró”, situación por la que eliminaba totalmente de culpa a su marido y lamentaba que estuvieran dañando la familia Pinal.