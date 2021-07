Anette Michel se sincera sobre su salida de "MasterChef"

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de su salida de TV Azteca y del programa “MasterChef”, la actriz y conductora mexicana Anette Michel, se sinceró sobre su nuevo proyecto y sobre haber dejado el programa que condujo durante ocho temporadas.



En entrevista con el programa “Cuéntamelo Ya”, la actriz de 50 años aseguró que no se arrepiento “ni por medio segundo” de haberse unido a Televisa.



Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo. Creo que era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y pues bueno, uno tiene que seguir sus sueños y aquí estoy, estoy muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a la actuación, que ya lo extrañaba no saben cuánto, y por eso estoy acá”, reveló.