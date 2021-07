Anette Michel llega a televisa y dice: "Era lo tenía que hacer, lo quería hacer"

CIUDAD MÉXICO.- Se presume que después de varios años de no aparecer a cuadro en una telenovela de Televisión Azteca, Anette Michel no le quedo más opción que solo brillar como conductora, siendo la imagen oficial de "Master Chef México" durante varias temporadas.

Fue gracias a la invitación a participar en la producción de la telenovela de Televisa "Volver a verte", que la actriz hace su reaparición en la pantalla chica, en horario estelar.

Durante una entrevista para Televisa Espectáculos, la mexicana platicó que es lo que la enamoró de este nuevo personaje a interpretar: "Es una mujer muy fría, está en esa situación emocional porque ha vivido cosas muy fuertes en su infancia, es bastante calculadora, fría y es muy interesada, para ella la posición social lo es todo".

A decir de la expresentadora de Azteca, desde hace varios años añoraba regresar a interpretar algún personaje en telenovelas, pues considera la actuación como una de sus pasiones.

"Tenía muchas ganas de regresar a la actuación, me están dando oportunidad aquí en Televisa y estoy feliz, el personaje está padrísimo y, bueno, dejar tanto la conducción", dijo sobre su llegada a la Fabrica de sueños.



No se arrepiente de esta decisión tomada

Michel ha sido tema de conversación en los diversos programas de comentarios de espectáculos desde su llegada a Las Estrellas, donde en recientes días otorgó una entrevista para el programa "¡Cuéntamelo ya!", y les dijo que no se arrepienten de la decisión que la llevó a Televisa, aunque no fue sencillo decidir.

"Sí, muy complicado. No me arrepiento ni por medio segundo. Era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Uno tiene que seguir sus sueños, y aquí estoy, muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto", expresó Michel. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anette Michel (@anettemicheltv)

"Me siento como si fuera mi primer proyecto, estoycon ansiedad, nervios, entuasiasmo, sueño, me pasa mucho, estoy contenta de empezar con el señor Hada, que es un encanto de productor. Me han hecho sentir como si ya llevara aquí años", confesó.

Ella quería actuar, además de conducir, por lo que en Televisa encontró esa oportunidad: "En mi carrera siempre se pude combinar en la medida de lo posible, ni todo el tiempo. llegó un momento en que dejó de pasar, entonces me dolía mucho esta parte de mi corazón que anhelaba regresar a las telenovelas, lo hice muchos años y lo quiero retomar", precisó.