Anel se compadece de Sara Sosa; la incluirá en la repartición de bienes

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los altercados que ha tenido con Sara Salazar y su hija, Sara Sosa, con respecto a los bienes y regalías del difunto cantante José José, la heredera universal, Anel Noreña, confesó que no piensa dejarlas en la calle y que las podría incluir en la repartición de bienes.

En una entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, la primera esposa de José Rómulo Sosa Ortiz, reveló que no piensa pagarles con la misma moneda a Sara Sosa y a su madre, pese a la pésima forma que han actuado en su contra.

'Vamos por la adjudicación de bienes, es lo que sigue en el caso de nosotros, si hay o no hay cosa en lo de Miami, por qué no lo presentan, por qué esperarse hasta ahorita que ya salió lo nuestro internacionalmente, hablando de nuestros papeles, y entonces ellas vienen a decir, pero creo que alrededor del mundo ningún documento va a arriba del testamento', reveló.

Esto debido a que piensa llegar a un acuerdo con ellas, en cuanto se realice la adjudicación de bienes y se declare que las propiedades en que habitan las Saras son de José José, por lo tanto le pertenecen a Anel y a los hijos que tuvo con el cantante, José Joel y Marisol.

'Eso yo creo que lo más decente de nuestra parte, de José, Marisol y mía, es negociar con ellas, porque como comprenderán, no somos el tipo de gente que nada más porque ellas se han comportado de una forma horrible, y pudiera decidir dejar sin casa a Sara Sosa Salazar', dijo.

'El departamento que tiene esta señora, es de José y de ella, pero ahí hay una media parte de José, entonces eso cuando venga la adjudicación de bienes, yo creo que lo voy a negociar, porque no la dejaría yo en la calle', añadió.

Además, Anel Noreña mostró públicamente la sentencia legal, que avala el testamento que dejó José José, en el cual declara a Anel como heredera universal y a José Joel y Marisol como albaceas de los bienes que dejó.

'Yo tengo el testamento, yo tengo el nombramiento y tengo la sentencia, la sentencia es el papel más importante al respecto, porque avala todo lo demás y los documentos que nosotros tenemos, son esos, del juzgado, de aquí de México, para que no haya ninguna duda', expresó.

La también actriz de 76 años, también aseguró que desconoce el motivo por el que José José no dejó un testamento en Estados Unidos, en el que incluyera a su hija más pequeña aunque sospecha que quizá a ‘las Saras’ se les olvidó hacerle firmar un testamento al ‘Príncipe de la canción’.

Yo creo que ellas le hicieron firmar en vida tantas cosas que se les olvido que debería de haber un testamento, porque ellas sabían bien que José no estaba bien de salud, el porqué no lo hicieron no lo sé, pero eso ya queda dentro del rubro de Miami', comentó.