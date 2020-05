Anel Noreña no ha podido conocer a su primer nieto varón

Tras informarse que Marysol Sosa trajo al mundo al primer nieto varón de José José, ahora es la ex pareja del cantante, Anel Noreña, quien reveló en entrevista para el programa Hoy que no ha podido conocer a su nieto José Patricio.

Debido a la pandemia que se vive en el mundo, la ex modelo confesó que no pudo visitar a su hija Marysol en el hospital, y ahora que se encuentra su casa, tampoco la dejaron ir a verlo.

“(José Patricio) está regio, lo único que me duele en mi corazón de abuela es que no he podido lanzármele a los besos, porque todavía no lo conozco en persona, pero próximamente… no sé para cuándo, pero ya lo tengo en mi corazón gracias a Dios”, reveló Anel.

Sobre cómo se encuentra la familia de su hija en estos momentos, Noreña comentó: “(el bebé) vino precioso, sano, a tiempo, y la mamá está super linda, el papá está feliz y la hermanita es la que está recibiendo ahorita muchos regalos”.

De la misma manera, contó que Marysol le pidió guardar sana distancia y será hasta que pase la contingencia que podrá ver físicamente a su nieto.

“Todos los cuidados que debamos tener, por eso me dijeron ‘mami, es que no puedes ni venir a la casa el domingo que llegaron, ni venir a la casa ahorita, deja que se abra todo y me invita el baby, o sea que a lo mejor ya pueda verlo yo de repente y en persona”, explicó.

Por último, Anel Noreña confesó que a casi un año de la muerte del “Príncipe de la Canción”, la llegada del pequeño José Patricio ha vuelto a traer alegría a toda su familia.