Anel Noreña asegura que fue Marysol Sosa quien difundió la noticia sobre la muerte de su hermana

Ciudad de México.- Anel Noreña fue acusada de supuestamente encubrir la muerte de su hermana Gabriela, a quien habría ingresado en días pasados a una casa de reposo por el medio De Primera Mano.

Después de los rumores sobre que no notificó la muerte de su hermana para presuntamente poder cobrar la pensión que Gaby recibía por parte del gobierno de Estados Unidos, la exesposa de José José aseguró que mientras estuvo al cuidado de su consanguínea solo procuró mantenerla con todas las comodidades posibles, y en entrevista con la periodista Maxine Woodside confesó que su hija Marysol aún no se comunica con ella para darle el pésame.

Mary no me ha llamado para nada, no sé, porque voy a decir una cosa que no sé, pero ¿quién le habló al señor este?, ¿quién le dijo al innombrable?”