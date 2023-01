Anel Noreña revela detalles sobre la muerte de su hermana Gabriela

Ciudad de México.- La hermana menor de Anel Noreña murió el 16 de enero del 2023 en la residencia Gonzalo Cosío Ducoing, después de llegar México delicada de salud el año pasado.

Gabriela vivía en Las Vegas, y su hermano decidió enviarla a México para que estuviera al cuidado de Anel. “Es una situación especial porque mi hermanita se fue al cielo el lunes, gracias a Dios con todo el confort, con toda la atención, y en mis brazos”, explicó Noreña a las cámaras del programa Ventaneando.

Ella llegó el 28 de diciembre y nos fuimos al hogar, le puse su recamara hermosa y todo. Venía muy delicada de todas las afecciones de una vida de enfermedad. Padecía del corazón, traía su marcapasos, de los pulmones, fumó toda la vida […] y le dio un paro cardíaco, infarto al miocardio”

Detalló.

¿Por qué se fue a México?

Respecto al motivo por que el que su hermana habría llegado a México, Noreña contó: “Vino a quedarse conmigo porque allá en Las Vegas no tenía absolutamente a nadie que la volteara a ver. (Mis hermanos no la cuidaban) para nada, se le echaban encima siempre, y fue precisamente Manolo el que le dijo al hijo ‘ponla en el avión ahorita’. Yo le puse a Manolo varios mensajes ‘deja que llegue, yo no estoy en México, en este momento no tengo casa donde tenerla’. Y la mandó con una cobija como de perro, la dejaron 3 horas esperando el avión, en un estado deplorable como de calle”.

Finalmente, Anel reveló que gracias a ello, pudo convivir con su hermana en sus últimos días, y arremetió contra aquellos que le señalaban como culpable de la muerte de Gabriela.

“Lo tomo de quien viene, mis hermanos son verdaderamente vergonzosos. Ella ya quedó aquí en la cripta de la familia, incineradita con todos los papeles”, dijo la exmodelo durante su salida de la embajada de Estados Unidos donde notificó la muerte de la menor de los Noreña, debido a que contaba con la ciudadanía estadounidense y recibía apoyos por parte del gobierno de ese país.