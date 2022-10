Anel Noreña explota tras cuestionamientos sobre Sarita Sosa y Manuel José

Ciudad de México.- Anel Noreña, heredera universal de José José expresó su descontento e incluso pidió que corrieran a un reportero que la interrogó sobre la relación que tiene actualmente con Sarita Sosa y Manuel José.

En un evento realizado en Ciudad de México, Noreña escuchó las primeras preguntas sobre el tema y mencionó: “Se junto el hambre con las ganas de comer, ¿ok?, no me vuelvas a preguntar de ellos por favor”.

Ante la insistencia del reportero de Venga la Alegría sobre el tema, Anel dijo: “¿quién es?, ¿quién es?, sáquenlo por favor, sáquenlo. Caes mal amor, no me vuelvas a preguntar de eso por favor, ¿sí?”.

Se pelean por la herencia

Sobre las especulaciones de que sus hijos están peleados por la herencia de José José, la exmodelo comentó: “no hay ningún distanciamiento, entiendan que cada quién tiene su vida, y no tenemos que estar como muéganos […] No me molesta ningún rumor. Yo respeto a Marysol y respeto a José. Amo a Marysol, amo a José”.

Finalmente, al respecto de las críticas que surgieron con relación a la mala la tecnología que se empleó para revivir a José José en el homenaje que la familia Noreña Sosa le rindió al Príncipe de la Canción, Anel dijo:

“Se me hace que no le faltó nada, y esa es tu opinión, y muy tu opinión, pero no es ni mi opinión, ni es lo que resultó, eso es una maravilla, y lo que viene con el holograma es que puedes llegar a lugares infinitos que nunca sentiste”, remató.