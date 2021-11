Andrés García revela el nombre de la famosa que “le ganó” su hijo Leonardo

Ciudad de México.- El actor mexicano Andrés García reveló en una charla con sus seguidores en redes sociales que mientras trataba de conquintar a una amiga suya, su hijo Leonardo se la ganó.

El personaje que asevera haber mantenido relaciones íntimas con una infinidad de mujeres, confesó algunos detalles de la primera cita que mantuvo con Joana Benedek, cuando llegó a México para ser incluida en los dramas de Televisa.

“Cuando yo vi a Joana en persona no lo podía creer, yo creía que era marciana, dije: ‘esta mujer tan hermosa, ¿de dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza”, relató.

Cuando su hijo se la ganó

Acto seguido, reveló el momento en que su famoso hijo se quedó con la artista rumana.

Obviamente pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero ¿qué creen?, no se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿qué crees?, le gustó más Leonardo, o sería porque estaba más joven ¿verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada. Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek”

Sin embargo, el artista de 80 años aseguró que con Laura León si tuvo la fortuna de tener una relación muy cercana, y manifestó que hasta la fecha siguen llevándose muy bien.

“Laura León es una verdadera belleza erótica, es una mujer preciosa y sí, si tuvimos, lo puedo decir porque lo supo todo México, inclusive aquí mismo en mi playa, nos veíamos y aquí me venía a visitar de vez en cuando Laurita, que sigue estando preciosa”, destacó.