Laura León responde a controversia por comprar en tienda de rebajas

Ciudad de México.- Laura León minimizó la polémica que desató en redes sociales luego de que una usuaria publicara imágenes donde se le ve comprando diversas prendas en una tienda de rebajas en Estados Unidos.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, la cantante confesó su felicidad por adquirir ropa a buen precio.

Íbamos al aeropuerto y me dice el chofer que había varias tiendas, estaban esas y ¡vi unos ofertones bárbaros!... ¡tesoros!... ¡De todo!, ¡de todo me compré!, ¡todo lo que me gustó me lo compré!”

Sobre las críticas que recibió por comprar de esta forma a pesar de ser una personalidad del medio artístico, Laura contestó: “No, no supe nada de eso ni me interesa, yo hago lo que yo quiero, soy libre tesoritos. No (me da pena), ¿por qué?, al contrario, ¡claro que no!, pero problema si estuviera robando”.

Por otra parte, la también actriz fue cuestionada por su relación con Andrés García después de que su colega se deshiciera en halagos y exaltara su belleza cuando trabajaron juntos. “¡Ah, qué lindo Andresito!, gran compañero de trabajo, un hombre guapísimo, profesional, de verdad lindo”.

Finalmente, al escuchar las preguntas sobre si mantuvo un romance con él, la intérprete de “Suavecito” explicó: “No, no solté el tesorito”. Claro que sí (me cortejó), ¿quién no se me va a insinuar tesoros?, ¡por favor!, no nada (le faltó), nada, no existió el momento nada más”.