Andrés García confiesa que tuvo un romance con María Félix

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, María Félix robó cientos de corazones con su encanto, y al parecer, uno de ellos fue el de Andrés García.

El actor, quien ha sido noticia por la cercana relación con el papá de Luis Miguel, confesó que hace muchos años tuvo una discreta relación con la legendaria actriz sonorense.

Por medio de su canal de YouTube, compartió lo que fue su intenso coqueteo con “La Doña”, que habría llegado hasta los besos y tocamientos.

La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro”, contó Andrés.

Éste confesó que era muy tímido, pero que María, como era su costumbre, no le importaba la opinión de los ajenos y disfrutaba lo suyo con Andrés sin cohibiciones.

“A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, comentó el actor.

A MARÍA FÉLIX NO LE IMPORTABA BESARLO FRENTE A SU MARIDO

Esto hacía que a Andrés le diera miedo tener algún enfrentamiento con el marido de María, aunque ella parecía despreocupada por ese detalle.

“Le decía que no quería tener ningún tipo de problema con su marido, a lo que ella me respondía ‘No, que vaya y ching*e a su madre’”, recordó.

Aunque no especificó cuánto tiempo duró lo suyo, sí dijo que le tocó conocer a varios maridos de María Félix, pues hay que recordar que ella se casó cuatro veces: Con Alex Berger (1956 – 1974), Jorge Negrete (1952 – 1953), Agustín Lara (1945- 1948) y Enrique Álvarez Alatorre (1931 -1938).

“El marido que fuera, me tocó con varios maridos encontrarme con ella y al rato me daba pena por se olvidaba de ellos, se venía a darme abrazos, a platicar, y el otro sentado allá solo”, detalló el actor que diera vida a “Pedro Navajas”.

Actualmente, solo tiene halagos y encantos para María, quien lamentablemente falleció el 8 de abril de 2002 a los 88 años de edad.

“Era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso a pesar de que ella era un poco mayor que yo, eso no importaba para que yo sintiera un gran atracción hacia ella”, destacó.