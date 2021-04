Las frases más icónicas de María Félix

CIUDAD DE MÉXICO.- María Félix fue más que sólo una actriz del Cine de Oro, sino un ícono del empoderamiento femenino, la clase y el porte.

La actriz nació en Álamos, Sonora el 8 de abril de 1914, y falleció en su cumpleaños en el año 2002 en la Ciudad de México.

Su belleza, vanidad y carácter la convirtieron en un personaje inigualable, que a la fecha, sigue siendo un referente, gracias a sus icónicas enseñanzas dichas en entrevistas, a amigos cercanos y algunas películas en las que actuó a lo largo de sus 88 años de edad.

1. Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar."

2. El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari."

3. Yo no me creo la divina garza, ¡soy la divina garza!"

4. No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo"

6. Yo no justifico el asesinato, el asesinato de una persona es algo horrible pero en este caso (de una violación a la mujer) yo también agarro la pistola y me lo trueno"

7. No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma