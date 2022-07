Andrés García sufre otra caída: "Estoy cerca de mi final"

MÉXICO.- Andrés García alarmó a sus seguidores tras compartir un video en YouTube donde comenta que siente cerca “su final”. Según contó el actor, desde hace unos días ha estado cansado y débil por lo que sufrió un accidente que lo dejó muy lastimado.

Debido a la debilidad que siente en todo el cuerpo, el actor tropezó y se golpeó la cabeza. En las imágenes se puede observar que el golpe en la frente requirió suturas.

En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", comentó en el video.

Según contó, el actor de 81 años padece cirrosis, enfermedad crónica e irreversible en el hígado que se origina a causa de la destrucción de las células hepáticas y produce un aumento del tejido nodular y fibroso en este órgano.

Margarita Portillo, esposa de García, señaló que la debilidad del actor se debe a que no ha cuidado su alimentación en los últimos días y ha padecido diarrea. "El sábado pasado se quiso ir a su casa y empezó a descuidarse; entonces, otra vez la diarrea y por eso la debilidad. Tiene que estar consiente de que tiene cirrosis”, comentó.

Confiesa que no quiere vivir así

En el video, Andrés García confesó que no le gustaría continuar con la vida que lleva, pues está acostumbrado a otras condiciones. "No sé si quiera (reponerme), yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo, cómo voy a vivir así. La vida que se muera", dijo.

Para darle ánimos a su esposo, Margarita le resaltó que no se está muriendo, "porque nada más tienes tantita fuerza y ya estás mentando madr*s"; sin embargo, el señaló que hasta desmayándose lo hace.