Andrea Legarreta y Galilea Montijo se burlan de la novia de Vicente Fernández Jr.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., no tuvo la mejor actitud ante los medios de comunicación, motivo por el cual, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se burlaron de ella.

Todo ocurrió cuando la influencer fue captada junto con su pareja en el Hospital Country, donde está hospitalizado Vicente Fernández desde hace varias semanas.

Ante las cámaras ella se mostró evasiva ante el cuestionamiento de los periodistas. Sin embargo, lo que más llamó la atención, es que hacía algunos gestos y movimientos, como si posara ante las cámaras, en vez de responder a las preguntas sobre Vicente Fernández.

SE LA COMEN VIVA EN “HOY”

Para Andrea y Galilea, la extraña actitud de Mariana fue la excusa perfecta para burlarse de ella, pues, a criterio de las conductoras, no se veía muy afligida por la salud del “Charro de Huentitán”.

Me llama la atención la novia, pobrecita, que no sabía qué hacer”, dijo Galilea burlándose de los ademanes de Mariana en el programa "Hoy".

Incluso Andrea imitó también los movimientos y gestos de la influencer, de forma exagerada.

“Ay no, me voy a voltear, no vayan a pensar que quiero cuadro”, se burló Legarreta.