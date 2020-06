Nuera de Vicente Fernández participará en un vídeo del cantante

MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. se encuentra felizmente en una relación con Mariana González Padilla, mejor conocida como la “Kim Kardashian mexicana”.

A pesar de que es 19 años menor que el cantante, afirma que eso no es impedimento para tener una relación bonita y amarse el uno al otro.

El hijo de “El Charro de Huentitán”, asegura que no es solo él quien está encantado con su nueva pareja, sino que sus hijos, sus padres y el resto de su familia están enamorados de Mariana.

“Mariana es una gran mujer, un excelente ser humano, mis hijos saben de ella, y mis papás ya la conocerán en persona, aunque ya hablaron por teléfono con ella y de hecho mi padre le hizo la invitación para que fuera modelo de algunas de las canciones que va a sacar en su nuevo disco”, dijo.

Fue la misma modelo quien anunció que su suegro la había invitado a participar en un vídeo musical.

“Mi suegrito me invitó a hacer un vídeo de su nuevo disco, y yo estoy feliz, para mí es un honor que me haya invitado, entonces próximamente me verán en el vídeo del mejor cantante, don Vicente Fernández”, aseguro.