Andrea Legarreta se sincera sobre lo difícil que fue triunfar en la televisión mexicana

MÉXICO.- Tras cumplir más de 20 años como conducta del programa “Hoy”, Andrea Legarreta decidió hablar del difícil camino que tuvo que atravesar para alcanzar la fama en la televisión mexicana.

De momento, Legarreta es una de las conductoras más conocidas dentro de los medios de espectáculos por su larga carrera en Televisa, pero confiesa que el éxito no lo obtuvo tan fácilmente, ya que tuvo que enfrentarse a varios obstáculos durante el proceso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Debido a que se convirtió en jueza en la sección de Los Chiquillos de Hoy, la nostalgia la invadió y la conductora se llenó de sus recuerdos personales por verse reflejada entre los nuevos talentos de los participantes.

De lo que se me hace más hermoso sobre la Tierra son los niños. Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos, soy una mujer que desde niña estuve pues en el medio y luchando por tener un lugar en este medio, recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”, se sinceró Legarreta.

Andrea recalcó la importancia de hablarles con cariño a los menores y apoyarlos por considerarlos como “nuevos en la vida”. Además, reconoció que su familia la acompañó durante todo el camino para posicionarse como conductora de programa de espectáculos.

“He recibido el apoyo de de mis padres, que eso es muy importante, cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo, o que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, comentó la conductora.

La estrella de Televisa confesó que apoyar a sus hijas Mia y Nina en su corta vida en el medio artístico ha sido un proceso gratificante para ella por ver a sus niñas trabajar por sus sueños.

"Me cerraron las puertas"

Y aunque en el pasado fue rechazada, se sincera que eso le sirvió como experiencia por ayudarla a crecer y reconocer qué era lo que le faltaba mejorar: “Todo es aprendizaje, así es la vida (…) Vamos a recibir muchos ‘no’, muchas puertas cerradas, no a todo el mundo le vamos a gustar, tenemos que entender que es parte de la vida y eso no significa que debamos dejar de creer en nosotros o que no podamos seguir luchando por un sueño”, asegura.

Andrea Legarreta comenzó a desarrollarse artísticamente desde que era una niña; debutó en el programa XETú, que conducía Erika Buenfil y René Casados. Siete años después comenzó su carrera como actriz en telenovelas como “Simplemente María”, “Mi Segunda Madre”, “No Tengo Madre”, entre otros.

Años después se convirtió en conductora de Hoy, desde 1998 hasta la actualidad.