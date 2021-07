Andrea Legarreta llega a los 50 años y así se festejó en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta llegó a los 50 años de edad, y en el programa “Hoy” le hicieron una tremenda celebración.

Desde tempranas horas, sus compañeros del matutino de Televisa recibieron a la famosa con felicitaciones, e incluso el foro del programa fue decorado en su honor.

Gracias preciosos, me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, con los chicos, pues son parte de mi familia. Son parte de mí día a día. Decir 50 suena fácil, pero no”, dijo Andrea conmovida.

“Agradezco cada vivencia, cada parte de mi vida, cada aprendizaje. Hay momentos buenos y momentos para aprender y agradezco que hayan estado en cada uno de ellos”, expresó.

DEDICAN EL PROGRAMA A ANDREA LEGARRETA

Para esta ocasión especial, la también actriz decidió lucir un entallado vestido plateado con negro, decorado con lentejuelas que la hicieron resaltar y lucir maravillosa.

Lo que más llamó la atención, es que para esta mitad de siglo, el programa “Hoy” fue dedicado a la trayectoria de Andrea. Durante la emisión, se transmitieron cápsulas enfocadas en la carrera de la famosa, donde hablaron de su faceta como presentadora de televisión, actriz, modelo y madre de familia.

Asimismo, presumieron por lo alto la portada de la revista “Vanidades”, protagonizada por la propia Andrea, que conmemoró sus cinco décadas de vida.

SU ESPOSO Y SUS PADRES LA SORPRENDEN

La sorpresa más bonita para Andrea fue la inesperada llegada de su esposo Erik Rubín al set de “Hoy”, con quien compartió un emotivo abrazo y besos.

El cantante de Timbiriche fue el invitado al festejo para jugar con su esposa a la ronda de “Manotazo”, donde compartieron algunos detalles íntimos de su vida de pareja. En una de las preguntas, Andrea tuvo que responder qué parte del cuerpo le gusta más de su pareja.

“Híjole, es que te voy a decir una cosa, cada vez está más delicioso”, bromeó Legarreta. “Cada vez que está por ahí, lo veo. Que si se está poniendo la pijama... creo que todavía ayer te estaba morboseando (sic) y dije, ‘Ah, Caray peloncito’. Es que está muy bonito”.

Por si fuera poco, Andrea recibió unas emotivas palabras por parte de sus padres, Juan Legarreta y la señora Isabel, que aparecieron en una cápsula para celebrar el cumpleaños de su hija.

Conmovida al borde del llanto, Andrea agradeció tener a sus padres con ella y estar rodeada de seres queridos.

“Han sido hermosos padres y me han dado una familia hermosa y no tengo más que agradecerle a Dios por festejar mis 50 con ellos sanos y celebrando la vida. Los amo, que Dios me los bendiga, mis amores. Gracias por ser los hermosos padres que han sido para mí”, concluyó a punto de romper en llanto.