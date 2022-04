¿Andrea Legarreta le rechaza un beso a Erik Rubín?

ESPAÑA.- Andrea Legarreta y Erik Rubin han protagonizado uno de los matrimonios más estables y sólidos del medio del espectáculo y han formado una de las familia smás queridas por parte del público a ldo de sus dos hijas Mia y Nina Rubin.

Hace unos días la pareja dio a conocer por sus redes sociales que se darían unas vacaciones a lado de sus hijas, para descansar y disfrutar un poco de otros aires, esto después de la polémica del exTimbiriche donde supuestamente parecía que “besaría” a uno de sus compañeros de los 90´s Pop Tour.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Erik Rubin ha ido compartiendo algunas fotografías de su paseo por las calles de Amsterdam, donde al parecer con un guía están conociendo la historia del lugar.

En un video que publicó hace unas horas se puede ver que la mujer que se encuentra dándoles indicaciones, reveló que hay una cierta parte del puente donde todas las parejas deben de darse un beso y las que no irse del otro lado.

En el puente se dan un beso en mitad del puente, y quien no quiere pareja se va corriendo y quien quiera pareja se sienta” se puede escuchar en el video.

Pero justo en este momento es cuando Andrea Legarreta para “evitar” el beso sale corriendo, pero el cantante le dice que lo espere, aunque muchos pensarían que lo está “rechazando” la realidad es que la pareja se encontraba jugando entre ellos.

Segundos después Rubín comparte el momento donde se encuentran en el puento y le da un beso apasionado a su esposa, de esta manera confirman lo felices y enamorados que se encuentran a pesar de los chismes que se pueden llegar a decir en distintos medios.

La pareja ha compartido un poco de lo que han vivido en este viaje, donde se han dedicado a conocer y pasar tiempo en algunos lujosos restaurantes con vistas increíbles, que han ido publicando poco a poco en sus redes sociales.

Andrea Legarreta habló sobre las dificultades que puede haber en un matrimonio

La conductora hace un par de semanas que celebró 22 años de matrimonio a lado de Erik Rubin, y durante una reunión con los medios de comunicación reveló que no todo habría sido “color de rosa” incluso no sabía si estarían juntos por siempre.

"La verdad ha habido de todo, ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos… no sé mañana…”, dijo Legarreta con una gran sonrisa.