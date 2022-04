Andrea Legarreta habla sobre su matrimonio: “Tentaciones siempre hay"

La conductora Andrea Legarreta se expresó sobre los situaciones que ha vivido en su matrimonio con Erik Rubín exTimbiriche tras festejar 22 años de su matrimonio.

A pesar de ser consideradas como una de las parejas más sólidas, la conductora del programa Hoy reconoció durante su encuentro con la prensa que no todo han sido buenos momentos, incluso no se atrevió a asegurar que sigan juntos el resto de sus vidas.

La verdad ha habido de todo, ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos… no sé mañana…”, dijo Legarreta con una gran sonrisa.

Asimismo, la artista reconoció que el amor entre su famoso esposo y ella ya no es el mismo que cuando se conocieron. “Estamos felices, estamos unidos, fuertes, y hemos pasado por muchas etapas de la vida… cuando dicen ‘es que el amor se va transformando’, yo creo que sí”.

Y añadió: “Lo que más te une es el amor, al final como lo dije, el amor si es perfecto, los seres humanos no, entonces a veces podemos echar a perder las relaciones, podemos echar a perder una historia que pintaba bien, ¿por qué?, porque a veces podemos ser egoístas, a veces podemos ser pues no sé, de alguna forma en que quizás no ayude mucho a la relación, y que a lo mejor mucha gente no está dispuesta a adaptarse, o a mejorar para salir adelante”.

Sobre los momentos difíciles, Andrea recalcó que nunca han considerado la idea de separarse por completo: “En realidad si hemos tenido momentos complicados, de duda, pero como que darte un break me parece, no sé, no lo hemos llegado a pensar, más bien lo hemos llegado como a decidir ¿y qué onda?, ¿seguimos o no?, o sea, como que no sé si esos brakes funcionen”.

Al respecto de las infidelidades, la presentadora comentó: “Tentaciones siempre hay, al final uno va decidiendo si abre esas puertas o no, en cualquier sentido, creo que también los dos somos personas como muy claras y muy sanas mentalmente hablando, y bueno, tentaciones pues sí, chicas guapas y chicos guapos, gente que te busca o que intenta, pues yo creo que a casi todos (nos pasa), pero la verdad también qué tanto quieres cuidar lo que tienes, sí, sin duda hay situaciones que te pueden poner en riesgo de perder todo por una calentura, me parece que no vale la pena”.

Y al hablar de las terapias de pareja, Legarreta contó que para ellos no fue tan funcional, pues más allá de todos tus problemas el amor es la razón por la que siguen juntos.

“Hace algunos años en alguna de estas crisis, decidimos ir a terapia y bueno, siempre hay gente que te ayuda, pero sinceramente, creo que la terapia obviamente no se hace sola, es como las ganas y el compromiso y de verdad, una persona no va a llegar a salvarte la vida, te va a dar consejos, y sinceramente si creo que tuvimos un ratito en donde no conectamos mucho con esta persona de la terapia, no porque no fuera buena, sino porque nosotros decidimos seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar, o sea es que ya estábamos, o sea, si te desenamoras por completo creo que ya no tienes que estar ahí, ahí estaba, simplemente había que alborotar un ratito al amor”, remató.