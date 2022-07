¡Andrea Legarreta arrepentida por rechazar a Luis Miguel!

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la celebración por sus 51 años el pasado 12 de julio, Andrea Legarreta compartió uno de los momentos más inolvidables de su vida: el día que bateó al 'Sol de México'. Según cuenta la conductora, como todas las chicas de los ochentas, Luis Miguel era su amor platónico.

La conductora confesó que en una ocasión, ella se encontraba con su familia en un restaurante de Acapulco cuando El Sol se acercó a ella para invitarla:

"Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, queremos ver si usted quiere asistir"

Sin embargo, se vió obligada a declinar la oferta porque en ese tiempo tenía novio y no lo sintió correcto.

Andrea reveló que, a pesar de que sabía que nada iba a ocurrir entre ambos, aún se arrepiente de haber faltado a la fiesta, puesto que ella consideró los sentimientos de su entonces novio, lo cual no valió la pena debido a que éste le fue infiel años más tarde: "Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho; una vida, y entonces yo lo quería mucho y dije: '¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo'. Y con los años este novio me puso 'los cuernos'".

