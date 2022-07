Alejandro Basteri rompe el silencio sobre relación con Luis Miguel y su madre.

Ciudad de México.- Muchos misterios han rodeado a la vida del 'Sol de México', entre ellos, el paradero de su madre y su relación con su hermano.

Baresti aclaró como se lleva con Luis Miguel.“Yo me llevo muy bien con mis dos hermanos, yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa, y lo más importante para mí es que sigan sanos y bien y bueno, ya no tenemos 20 años, no es como tengamos que estar pegados”

Hace años, se dijo se había visto vagando a la madre de los hermanos en las calles de Buenos Aires, Baresti se pronunció:“La gente a veces se cuelga de situaciones que, bueno, mi mamá no sabía hablar bien el español […] sin entrar en detalles, siempre hay gente que no está a nivel y, mucho menos, puede opinar de lo que no sabe. Yo no le hago caso a tonterías”, dijo el hermano del intérprete de “La Incondicional”

“Hay gente maliciosa, hay gente que tiene un sentido totalmente diferente a uno, yo no le hago caso, han dicho de todo de mi mamá, de mi hermano, de mí, de todos, entonces ya llegamos a un punto donde no es que no los escuchamos, es no darle valor”, concluyó.