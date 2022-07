"Que me presente a una de las tres”, pide Roberto Palazuelos a Luismi tras reaparecer con modelos

Ciudad de México.- Luis Miguel volvió al ojo público al reaparecer rejuvenecido junto a unas influencers en un restaurante de Miami.

El actor Roberto Palazuelos fue entrevistado sobre que opinaba del regreso de Luismi a lado de las modelos y no dudo en decir: “¡Qué bueno!, hay que cuidarse, hay que mantenerse, hay que hacer deporte para estar siempre al 100… bueno, pues que me presente a una de las tres ¿no?”.

Palazuelos manda condolencias a familia de Dosamantes

Asimismo, opinó sobre el reciente fallecimiento de Susana Dosamantes, actriz y madre de Paulina Rubio. “Sí, hombre, me dolió muchísimo, claro que la conocí, fue divina conmigo, fue super cariñosa conmigo, siempre me daba consejos muy lindos. Me duele mucho por Paulina porque es una persona a la que yo quiero mucho, pero bueno, es ley de vida, nos tenemos que ir todos para allá y ahorita ella ya está haciendo un cielo más bonito”, dijo.

Ya le mandé un tuit, andaba de gira con Alejandra Guzmán, pobrecita, la verdad ha de estar muy dolida, y Enrique también, si me están viendo les mando un abrazo muy grande”

agregó.

Palazuelos abrió su corazón y compartió sobre el estado de Roberto Palazuelos Rosensweit: “Mi papá está enfermo, tiene cáncer, pero va bien, muy lúcido y yo disfrutándolo muchísimo. Está respondiendo bien, pero sabes que para eso no hay cura”.