Andrea García, hija de Andrés García reveló que su padre está perdiendo la claridad mental

CIUDAD DE MÉXICO.- La hija de Andrés García el galán de cine mexicano, Andrea García, se encuentra ante la luz de los reflectores tras las ultimas noticias donde la conductora estuvo revelando que su padre se había distanciado de ella, y que nuevamente ha intentado acercarse a él por su grave estado de salud.

Andrea estuvo detallando que el protagonista de "Pedro Navaja" está teniendo cada vez más problemas de claridad mental.

Hace apenas unos días fue el propio actor quien informó a sus seguidores, por medio de su canal de YouTube, sobre aquellas complicaciones que ha padecido, por lo que se encendieron las alarmas por parte de sus familiares y de sus fans.

En una entrevista con la periodista Nelssie Carrillo, Andrea García expresó que la situación es delicada y ha pedido que mantengan el tacto sobre este tema.

Informó que la claridad mental de su padre está deteriorándose, complicación que relaciona con el mal funcionamiento de su hígado:

"Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es… el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro… a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación", contó.