Andrés García reacciona a noticia de su muerte

Ciudad de México.- En los últimos meses don Andrés García ha preocupado a su familia y seguidores por su deteriorado estado de salud; sin embargo, en días pasados algunos medios publicaron la noticia de su muerte, por lo que el artista decidió salir a desmentir esa falsa información.

Al público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto, gracias a ellos, mi negocio sigue funcionando en cine, en mi programa y esto debe ser de unos pelafustanes que no tienen trabajo, o no tienen dinero, o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias”,

Dijo García ante las cámaras del programa Hoy.

Fiel a su costumbre, don Andrés decidió brindar por las personas que inventaron esta noticia, destacando que en este momento se encuentra bien. “Están inventando que me morí, pues salud… Lo que no bebo ya es alcohol, porque cirrosis ya me dio, pero no me estoy muriendo ni pienso morirme por ahora”, declaró.

Contento por visita

Finalmente, el actor reconocido por protagonizar cintas como Pedro Navajas se dijo entusiasmado por que su colega y amigo Jorge Rivero lo visite en Acapulco.

“Debió haber escuchado que yo estaba malito, y es una excelente persona, ojalá pueda venir a verme o pueda yo ir a verlo, yo por las piernas todavía me cuesta mucho caminar, en los espacios largos tengo que estar con las muletas todavía, pero ojalá venga porque lo quiero mucho a Jorge, es un buen amigo”, comentó al respecto.

Andrés García continúa luchando contra la cirrosis que padece y los males derivados de esto. Por lo que ahora que recuperó las fuerzas decidió salir a la calle para convivir en el restaurante de un amigo. Ahí indicó que ya vendió las propiedades de El Castillo y su rancho.