Margarita Portillo desmiente muerte de Andrés García

Ciudad de México.- En horas pasadas la noticia de la supuesta muerte de Andrés García rondó algunos medios de comunicación, noticia que alarmó a sus seguidores debido a su estado deplorable de salud en las últimas semanas.

Aunque, su esposa Margarita Portillo desmintió la información en su entrevista para el programa ''Todo para la mujer''.

Andrés está estable, es mentira eso que publican, que ojalá que les caiga una maldición a esa gente, porque es simplemente por ganar vistas, o likes, o como se llame, pero mientras hacen eso yo creo que le dan más larga vida a Andrés”

Manifestó la pareja del protagonista de la cinta Pedro Navajas.

El estado de salud de Andrés

Sobre el estado actual del artista de 81 años, Portillo explicó: “Está estable, está delicado, de repente está mejor y de repente se queda en cama porque se siente mal o está más débil, etcétera, porque está enfermedad es incurable y evolutiva, y es una enfermedad muy complicada que yo desconocía todo de ella”.

Al respecto de la enfermedad que aqueja a García, Margarita comentó: “La cirrosis en el caso de Andrés es muy complicada por los problemas de la sangre que tiene, pero es una enfermedad muy complicada y horrible, está muy duro, ha estado viviendo cosas muy feas la verdad, que prefiero no hablar de ellas”.

Finalmente, la pareja sentimental del actor negó que el intérprete esté ingiriendo bebidas alcohólicas en este momento y recalcó que se encuentra bien, pese a la gravedad de su padecimiento.

“Pero Andrés está bien dentro de lo que cabe […] Está en casa, y dentro de todo está bien […] No, no está tomando, que yo sepa no, eso es mentira”, expresó.