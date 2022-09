¿Andrea Escalona comerá su placenta al dar a luz?

MÉXICO.- La fecha de parto se aproxima para Andrea Escalona, quien tiene casi seis meses de embarazo.

La conductora, quien dará a luz a su primer hijo, ha revelado algunos detalles sobre lo que tiene planeado.

En una entrevista con los medios, Escalona reveló que aún no sabe si tendrá parto natural o será cesárea, aunque aclaró que esa decisión la tomaría el médico.

De lo que está muy segura, es del hecho de que no quiere un parto en casa, debido a que estar en un lugar con especialistas le dará mayor seguridad, en caso de algún imprevisto.

Durante una declaración con la periodista Berenice Ortiz, Andrea reveló:

Empecé a tomar clases de psicoprofiláctico, ahorita he revisado también qué onda con el agua, qué onda con tenerlo en casa… la verdad es que eso sí me da miedo como mamá primeriza, la verdad nada como tu hospital y tu doctor"

La hija de la desaparecida Magda Rodríguez también habló sobre si entrará a la tendencia que muchas mujeres del espectáculo han hecho tan famosa: la ingesta de la placenta.

Ante la pregunta, respondió que prefiere informarse antes de tomar una decisión al respecto.



Le quería preguntar a Irán Castillo, voy a hacer un reportaje de eso. Con todo respeto, me dijo mi madrina: '¿Pero qué cochinada es esa?'

Pero dicen que tiene muchos beneficios, en una de esas me callan la boca. No sé, no estoy tan negada a nada"