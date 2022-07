¿Andrea Escalona reveló el género de su bebé?

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Escalona hace un mes que reveló para el programa ‘Hoy’ que se tenía 3 meses de embarazo, fruto de la relación que mantiene con su novio Marco, quien no está metido en el espectáculo.

Gracias a esta gran noticia, la conductora se ha encargado de invitar a distintas figuras públicas y a sus seguidores a que intentaran adivinar el sexo de su bebé.

Fue por medio del portal de TVNotas que se dio a conocer que Andrea Escalona en el programa ‘Hoy’ en donde algunos artistas que han acudido de invitados han intentado adivinar si será niño niña.

Al parecer la presentadora quería mantener oculto el sexo de su futuro bebé, pero el pasado 20 de junio habría cometido un error mientras se llevaba a cabo el programa en vivo.

En la dinámica en esta ocasión participaron Yurem Rojas y ‘Paul Yester’ fueron los que se encargaron de atinarle al género del bebe, aunque el comediante intentó convencerse por niña al final eligió varón.



Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”, Andrea Escalona.