Anahí reveló las razones por las que se alejó del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí comenzó desde muy chica en el medio del espectáculo, pero sin duda fue la telenovela de “Rebelde” que le brindó fama por todo en el mundo, donde tuvo la oportunidad de tener una gran gira artística por distintos países.

Desde hace unos años la actriz se ha mantenido fuera de cámaras y actualmente se encuentra disfrutando la familia que formó con el político con Manuel Velasco, con quien ya tiene dos hijo: Manuel y Emiliano.

Fue por medio de un en vivo que se transmitió por medio de Instagram, donde Anahí decidió abrir su corazón y reveló la razón por la que decidió alejarse de las cámaras y no continuar tan de lleno con su carrera artística.

La intérprete de “Sálvame” confesó que en algún momento no se encontraba feliz y hasta se dio cuenta que su profesión le estaba afectando de manera emocional, porque había cosas que ya no le hacían feliz.

Sentía que mi salud mental y emocional no estaban bien y que había cosas que no me gustaban tanto de la carrera o no me estaban haciendo tan feliz, entonces nada al tiempo mas o menos coincidió de que me enamoré, de quien hoy es mi esposo y decido formas una familia” reveló la artista.