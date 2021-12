Anahí publicó emotivo video a lado de sus dos hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí es una de las artistas mexicanas con más trayectoria en el medio del espectáculo y es que desde que era una niña comenzaron sus primeras apariciones en la televisión.

Sin embargo su participación en la telenovela ‘Rebelde’ logró darle fama mundial y hasta lanzarse como solitas, sin embargo años después decidió tomarse un ‘break’ y ponerle pausa a su carrera musical.

Actualmente Anahí se encuentra disfrutando a su familia y por supuesto a sus dos hijos Emiliano y Manuel, fruto del matrimonio que mantiene con el político Manuel Velasco con quien se le ha dejado ver muy enamorada.

Incluso la también cantante se ha encontrado muy activa en sus redes sociales donde suele compartir momentos familiares y también las distintas rutinas de ejercicio con las que mantiene su marcada figura.

Hace unas horas Anahí publicó un video en el que dejó ver a sus dos hijos jugando, pero al parecer Emiliano aprovechó que su hermano se distrajo para “quitarle” un poco de su comida que se encontraba en su plato.

Ante este emotivo momento la exRBD no dudo en grabarlo, y aunque Manuel le pide a su hermanito menor que no le tome de su comida, a este no le importa y rápidamente se echa a la boca las papitas a su boca.

¿Quién es como Emiliano a la hor ade comer? escribió la artista.

Por supuesto sus fanáticos rápidamente reaccionaron al video e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “Lo haz hecho tan bien como mamy”, “amo a esos dos”, “gracias por esto Any”, “que hermosos”, son algunos de los comentarios.

Anahí las razones por las que se alejó del espectáculo

Fue por medio de un en vivo donde la actriz reveló la razón por la cual decidió alejarse un tiempo de las cámaras y comenzar a disfrutar un poco más de su vida personal.

Anahí reveló que en algun momento de su carrera ya no se encontraba feliz y se percató que en cierta forma le comenzaba afectar de manera emocional, porque había cosas que ya no la llenaban.