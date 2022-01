Anahí celebra 5 años de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí es una de las artista mexicanas con más trayectoria en el medio del espectáculo, sus primeras apariciones en televisión fue con “Chiquilladas” cuando era apenas una niña, pero sin duda su salto a la fama fue con la telenovela de “Rebelde”.

Sin embargo desde hace algunos años la cantante decidió estar fuera de los reflectores por su bien estar emocional y se enfocó a estar cien por ciento con la familia que ha creado con el político Manuel Velaso, con quien tiene ya dos hijos, Manuel y Emiliano.

Hace unas horas la intérprete de “Sálvame” publicó en su cuenta de Instagram que estaba celebrando los 5 años de Manuel, su primer hijo de quien constantemente comparte grabaciones en los que ha llegado a cantar canciones de RBD.

Anahí también compartió un video de fotografías familiares, en el que aparece su hijo a lado de ella y su esposo, de fondo utilizó una emotiva canción que seguramente le habría dedicado al menor.

Muchas Felicidades Manu. Mi bebé hoy cumple 5 años” escribió en la publicación.

En más de una ocasión el menor ha sido comparado con la artista sobre todo en la etapa de su infancia, ambos comparten el mismo color de ojos y algunos rasgos del rostro que los hace ver “igualitos”.

Seguramente en la publicación sus millones de seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones al festejado, porque son ellos quienes hasta le han preparado algunos collages de fotos en honor a su cumpleaños.

¿Por qué Anahí se alejó del medio del espectáculo?

Durante un ‘en vivo’ de Instagram, la también actriz reveló las razones que la habrían alejado del medio del espectáculo, donde estuvo más de 10 años de su vida frente a la televisión.

"Sentía que mi salud mental y emocional no estaban bien y que había cosas que no me gustaban tanto de la carrera o no me estaban haciendo tan feliz, entonces nada al tiempo mas o menos coincidió de que me enamoré, de quien hoy es mi esposo y decido formas una familia” reveló la artista.