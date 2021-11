Ana Brenda Contreras deslumbró en los Latin Grammys con este vestido

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Brenda Contreras, es una actriz, cantante y modelo reconocido por sus distintas participaciones que ha tenido en la televisión y en el cine, que la han colocado como una de las más queridas por parte del público.

Sin embargo la artista ha robado la atención por su buen gusto de la moda, que lo ha ido compartiendo en sus redes sociales, donde se le ha visto con increíbles ‘oufits’ que inspiran a sus seguidores.

En los últimos meses Ana Brenda ha sido parte de los eventos más importantes como los Latin Grammy o los Premios Emmy Internacionales, donde llegó a presentar más de 5 ‘look’ durante la noche.

La actriz de 34 años fue una de las presentadoras de los Latin Grammy donde apareció con un hermoso vestido en color rosa de Mark Bumgarner, el diseño era asímetrico pero muy elegante.

Red Carpet” escribió la actriz.

En la fotografía Ana Brenda recibió un sin fin de muestras de cariños y halagos que le hicieron llegar sus fanáticos: “Bella”, “guapa, te quiero amiga”, “que bárbara”, “reina hermosa”, “wow bellísima”, fueron algunos de los comentarios.

Pero no fue solamente en ese evento donde sorprendió y es que también asistió a los Emmy Internacioales representando a los Latin Grammy, donde también se le pudo ver con un vestido de un solo hombro, con plumas de avestruz en las mangas del mismo.

¿Ana Brenda tiene una enfermedad?

La reconocida actriz por medio de sus redes sociales padece del Síndrome de Instestino Irritable, padecimiento que logró cambiar su vida para siempre.

“Mi historia con IBS. Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets, además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta siempre el ´estás embarazada´, padezco esta condición hace años”, se sinceró la actriz.